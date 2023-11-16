الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حملة السيسي بالغربية: انتخابات 2024 فرصة للتعبير عن إرادة المصريين

حملة المرشح الرئاسى
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية

قال طلعت عبد القوي، رئيس حملة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الغربية إن دعم الرئيس في الاستحقاق الدستوري يعتبر  أمر ضروري، مشددًا على أهمية أن نكون وراء قيادتنا في هذه المرحلة الحرجة.

أضاف أنه وفقًا للمادة 87 من الدستور يؤكد عبد القوى أن الإدلاء بالصوت يجمع بين الحق الدستوري والواجب الوطني وهو يؤكد أن الانتخابات تمثل فرصة للتعبير عن إرادة الشعب ودعم القيادة في مسعاها لبناء مستقبل أفضل لمصر.

واعتبر عبد القوي أن المرحلة الحالية تعد مرحلة خطيرة وأن تهجير الإخوة في غزة يعني القضاء على القضية الفلسطينية وأشاد بالتصرف الحكيم للرئيس السيسي في قضية فلسطين، مؤكدًا أنه يجب علينا دعمه في هذا الصدد.

وأكد أنه يجب على الجميع أن لا يبخلوا بأصواتهم، حتى نتمكن من إرسال رسالة واضحة للعالم بأننا جميعًا واحد في صف واحد. وأكد أن الرئيس السيسي يحمل عبئًا ثقيلًا للغاية، وبالتالي فإنه من الضروري دعمه كشكر لما قدمه بعد أن وضع كفنه على يده خلال ثورة 30 يونيو. ولذا، ينبغي أن يحين الوقت لنعبّر عن امتناننا ودعمنا له.

يتضمن دعم طلعت عبد القوي للرئيس السيسي عمقًا سياسيًا ووطنيًا، ويظهر هذا الدعم من خلال تأكيده على أهمية الالتزام بالدستور والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، كما يبرز دعمه للموقف المصري في قضية فلسطين وتعزيز الوحدة العربية.

على الرغم من التحديات التي تواجه الرئيس السيسي والبلاد، فإن طلعت عبد القوي ومؤيديه يظلون واثقين من قدرة الرئيس على قيادة مصر نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

جاء ذلك فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن في قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بـمحافظة الغربية، تحت شعار "مشينا في طريق هنكمله"، يهدف المؤتمر إلى دعم وتأييد الرئيس السيسي المرشح الرئاسي المقبل لفترة جديدة في الانتخابات الرئاسية.

تحت رعاية الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا، والوزير الأسبق طاهر أبوزيد، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا، وحضور لفيف من النواب وأهالي ومواطني محافظة الغربية.

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بالغربية
يعتبر دعم الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري أمر ا ضروري ا رئيس حملة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وراء قيادتنا في هذه المرحلة الحرجة الانتخابات تمثل فرصة للتعبير عن إرادة الشعب يجب على الجميع أن لا يبخلوا بأصواتهم

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