الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء جنوب الدلتا" تنتهى من تنفيذ 6 دورات لتطوير العاملين فى القطاعات

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب دورات تدريبية للعاملين في الشركة للقطاع الفني والتجاري.

وذكر بيان صادر عن الشركة، أن الهدف من الدورات التدريبية هو النهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة  الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملا كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

وتضمنت الدورات:
1-  دورة عن (المعاينات وإعداد المقايسات)
2- دورة عن (أعطال المحولات الكهربائية)
3- دورة عن (اللوائح التجارية - بشرية) 
4- دورة عن (التواصل والذكاء العاطفى)
5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)
6- دورة عن ( أعضاء السلامة والصحة المهنية متقدم).

وخصصت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 400 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023-2024.

وقال المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تقرر تمويل الخطة الاستثمارية ذاتيا بالكامل من موارد الشركة، ومن المحتمل أن تزيد المبالغ المخصصة وفق الاحتياجات التي تظهر بشكل طارئ، كما أن هناك جزءا خاصا بتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المار بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية التي تم الانتهاء من 6 مراحل، وجار العمل في المرحلة السابعة، والتي تضاف إلى الخطة الاستثمارية ولكنه يتم تمويلها من وزارة التخطيط.

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