عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

تواصل الأحزاب السياسية الداعمة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعالياتها ومؤتمراتها الجماهيرية فى عدد من المحافظات، لدعم وتأييد مرشحها، والتذكير بالإنجازات الهائلة التى تحققت على مدار السنوات الماضية.

فى الإطار نفسه، تستمر اللقاءات التنظيمية للأحزاب والتحالفات لتنظيم خطة العمل والتحركات طوال فترة الدعاية الانتخابية، لحشد التأييد وحث المواطنين على التصويت، والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى المقبل.

«مستقبل وطن»: مؤتمر حاشد للمرأة بالجيزة وعرض الإنجازات فى شمال سيناء

نظم حزب «مستقبل وطن» مؤتمرات حاشدة بعدد من المحافظات لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقد الحزب بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا للمرأة، لدعم وتأييد الرئيس السيسى، بحضور النائبة رشا رمضان، أمين المرأة بالحزب، والنائبة صبورة السيد، أمين المرأة بالمحافظة، والنائب عادل ناصر، أمين الحزب بالجيزة. بدأ المؤتمر، الذى قدمته النائبة هند رشاد، أمينة إعلام الحزب بالمحافظة، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء قطاع غزة.

وأكدت النائبة رشا رمضان، أمين المرأة بالحزب، خلال المؤتمر، دور المرأة وأهمية مشاركتها فى الانتخابات، قائلة إن سيدات الجيزة يرسلن رسالة للرئيس السيسى بأنهن خلفه ويدعمنه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما قالت النائبة صبورة السيد، أمينة المرأة بمحافظة الجيزة، إن ملف تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدمًا هائلًا فى عهد الرئيس السيسى، وهو أمر لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل.

فى الإطار نفسه، نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة شمال سيناء، برئاسة النائب سالم العكش، والمحاسب يسرى جاسر، أمين التنظيم بالمحافظة، المؤتمر الجماهيرى الأول لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حضور كبير من مواطنى شمال سيناء.

«الحرية المصرى»: مواصلة «مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار»

نظم حزب «الحرية المصرى» المؤتمر الجماهيرى الثانى بالشرقية، فى إطار عدة مؤتمرات جماهيرية من المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة «مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار».

وخلال المؤتمر، رحب محمد غريب، أمين التنظيم بمحافظة الشرقية، بالحضور، مؤكدًا أن الحضور الحاشد جاء بسبب اقتناع المواطنين التام بالرئيس السيسى، وما قام به من إنجازات، خاصة فى هذه المرحلة السياسية الحرجة.

«تحالف الأحزاب»: خريطة الفعاليات الجماهيرية بالقبلى والبحرى

عقد تحالف الأحزاب المصرية المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا داخل مقر حزب «إرادة جيل» اجتماعًا لوضع خريطة مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وأكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال كلمته بالاجتماع عن أن تحالف الأحزاب سوف ينظم مؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بجميع المحافظات، سواء فى وجه قبلى أو بحرى.

«الغد»: تخصيص الصحيفة للتوعية بالإنجازات

نظم حزب «الغد»، برئاسة موسى مصطفى موسى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمحافظة، ضمن حملة تأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وأعلن رئيس «الغد» عن تخصيص كل أعداد صحيفة الحزب الورقية طوال شهرى أكتوبر ونوفمبر حتى نهاية فترة الحملة الرئاسية، فى الـ٨ من ديسمبر، المقبل، لشرح جميع إنجازات الرئيس.

«حماة الوطن»: مصر بحاجة لقيادة واعية

عقد حزب «حماة الوطن» مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الإسكندرية، بحضور قيادات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وقال الدكتور أحمد العطيفى، أمين تنظيم الجمهورية لحزب «حماة الوطن»، إن الحزب يرى أن الرئيس السيسى هو الشخصية الأنسب لقيادة البلاد فى هذه المرحلة التى تمر بها المنطقة، كونه قيادة واعية وقادرًا على حفظ الأمن القومى للبلاد.