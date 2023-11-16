إكسترا نيوز: انقطاع الاتصالات تمامًا عن قطاع غزة بسبب نقص الوقود

كشف عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، من معبر رفح أن وزارة الاتصالات الفلسطينية أعلنت عن انقطاع كافة الاتصالات بغزة الثابتة والمتنقلة وذلك بسبب قلة الوقود.

كما أكد في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئات الإغاثية في غزة تحذر من عدم وجود وقود كاف لنقل المساعدات لأهالي غزة الذين تم تهجيرهم لجنوب غزة، مؤكدين أنهم بحاجة للوقود وذلك لتشغيل المخابز لأنهم يعانون من حالة إنسانية سيئة نتيجة نزوحهم دون أي مأوى أو سكن لهم.

خضوع الطفل عبدالله الكحيل للفحوصات

وأشار إلى أن الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، وصل لمستشفى ناصر بالقاهرة، برفقة والدته ومن المقرر أن يخضع للعديد من الفحوصات وذلك قبل أن يخضع للجراحة المقررة له استجابة لتعليمات الرئيس السيسي.

وتابع أنه استجابة للرئيس تم تجهيز سيارات إسعارف بحضانات خاصة لاستقبال 35 طفلًا من الأطفال المبتسرين لنقلهم للمستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن السفير الفلسطيني بمصر، وجه رسالة شكر للدولة المصرية على الجهود التي تقوم بها من أجل القضية الفلسطينية وذلك خلال الاحتفال بذكرى إعلان استقلال فلسطين.