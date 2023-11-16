أبرز التحديات التى تواجه إجلاء المصابين من غزة إلى مصر

كشف الباحث محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أبرز التحديات التي تواجه إجلاء المصابين من غزة إلى مصر.

مصر تعاملت مع الملف الإنساني من كل النواحي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك زيادة في عدد الضحايا والشهداء كل ساعة، إذ تخطى عدد الشهداء 11 ألفا، وعشرات الآلاف من الجرحى، لافتًا إلى أن مصر استقبلت أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين كجزء من المقاربة المصرية للأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

وتابع: "مصر تعاملت مع كافة أوجه الملف الإنساني للتصعيد الراهن في فلسطين، من حيث التعامل معه بكافة أبعاده فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة".

وواصل الباحث محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "كان هناك تنسيق فيما يخص عبور المصابين مع الجانب الأممي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الأطراف الدولية"، لافتا إلى أن تنامي عمليات القصف الإسرائيلية كانت واحدة من أهم العقبات في طريق عبور المرضى والمصابين.

وأكد أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف الجنوب من غزة، والممرات الإنسانية، واحد من أبرز التحديات التي واجهت عبور الجرحى والمصابين من غزة إلى الأراضي المصرية.