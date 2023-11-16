الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية: تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

أكد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، بجانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لمتابعة الأعمال الجارية لتوسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش بطول 35 مترا وعرض 12م، ووجه المحافظ خلال الجولة بإزالة أي معوقات متعارضة مع أعمال التوسعة.

أعمال التوسعة أتت بعد الانتهاء من تطوير مزلقان القاصد لتيسير حركة السيارات 

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التوسعة أتت بعد الانتهاء من تطوير مزلقان القاصد لتيسير حركة السيارات والمواطنين في العبور عبر المزلقان بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان بطول ٣٥ مترا وبعرض ١٢ مترا تقريبا.

الجدير بالذكر أن المشروع يأتي ضمن عدة مشروعات تطوير تشهدها المنطقة أولها تطوير وتوسعه مزلقان القاصد، تطوير وتوسعه مدخل طريق المحلة طنطا وتطوير طريق المحلة طنطا.

محافظ الغربية يتابع  مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

فى السياق، أكد محافظ الغربية حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، لافتًا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وانشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها في السابعة من صباح اليوم، لمتابعة أبرز المشروعات في المحلة الكبرى بحضور المحاسب أحمد المغاورى رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

محاور مرورية جديدة رفع كفاءة شبكة الطرق كوبري مزلقان القاصد توسعه كوبري نسب التنفيذ

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