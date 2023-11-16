الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز الشروق: توفيق أوضاع قطعة أرض على مساحة 137 ألف متر في الرابية

قيادات جهاز الشروق
قيادات جهاز الشروق

أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، عن توفيق أوضاع أكبر قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمساحة تقريبية تزيد عن (137 ألف متر مسطح) لأحد الكيانات وقام بسداد المقابل النقدى وذلك نظير تحقيق التنمية بالمنطقة وجارى استكمال الإجراءات.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتى فى إطار سياسات الدوله لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضى المضافة للمدينة وضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، أن الوحدة يسرت الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومقرر الوحدة ومدير عام العقود وتسوية المنازعات الدكتور أحمد عمارة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن قطعة الأرض تقع بمنطقة الرابية  المطله على طريق الإسماعيلية الصحراوى مؤكدًا على حسن سير خطة التنميه للمناطق المضافه لمدينة الشروق.

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