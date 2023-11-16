الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اتحاد كتاب كرة القدم فى إنجلترا شريك دولى فى منتدى مصر للإعلام 2023

منتدي مصر للإعلام
منتدي مصر للإعلام

المنتدى حريص على التعاون مع الشركاء الدوليين.. و"FWA" يُعد أحد أقدم وأعرق الاتحادات الإعلامية والصحفية على مستوى العالم

يسر منتدى مصر للإعلام، الإعلان عن انضمام اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA"، أحد أقدم الاتحادات الإعلامية والصحفية على مستوى العالم، كشريك دولي في النسخة الثانية من المنتدى هذا العام 2023، والتي تُقام على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري في القاهرة، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، بحضور أكثر من ألفين صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم.


تأتي هذه الخطوة في إطار حرص منتدى مصر للإعلام على تنظيم وإقامة فعَّالياته وأنشطته بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين حول العالم، لفتح آفاق متنوعة وقنوات اتصال بهدف نقل وتبادل التجارب والخبرات.
ويعتبر اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA"، من الاتحادات الإعلامية والصحفية العريقة على مستوى العالم، ويضم أكثر من 800 عضوية من كبار وشباب الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين في إنجلترا، ويهدف إلى تحسين الأداء الإعلامي والصحفي الرياضي داخل إنجلترا، وحماية حقوق ومصالح العاملين، ودعم الكتاب والصحفيين الشباب.

نبذة عن منتدى مصر للإعلام:
منتدى مصر للإعلام، هو منتدى سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ينطلق ويعقد بالقاهرة لدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة. المنتدى مملوك لشركة  "30N" الرائدة في مجال الإعلام والاتصال الاستراتيجي.

نبذة عن اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA":
تأسس اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا عام 1947، وتديره لجنة وطنية مكونة من 21 عضوًا من كبار الكتاب والصحفيين الرياضيين، ولديه مجوعة من الفروع الإقليمية داخل إنجلترا، ويقدم جوائزه في حفل سنوي يقام في يناير من كل عام، منها جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي، وجائزة لاعبة العام في الكرة النسائية الإنجليزية، وكذلك جائزة أفضل كاتب كرة قدم للطلاب بهدف تشجيعهم، وتخصيص برنامج لتدريب وتطوير مهارات الصحفيين الشباب.

التسجيل متاح للصحفيين والإعلاميين من خلال الموقع الرسمي لـمنتدى مصر للإعلام.

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