الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تنتهي من مسبحتها الوردية لأجل جميع الموتى المؤمنين

الكنيسة
الكنيسة

انتهت  الكنيسة القبطية الكاثوليكية في الصعيد وتحديدا أسوان، من تنظيم مسبحتها الوردية التي نظمتها من أجل جميع الموتى المؤمنين، والأنفس المطهرية.

ختام الطقوس

واختتمت الكنيسة مراسمها بحضور فرقة جنود مريم سلطانة السلام، وذلك بالقداس الإلهي الذي نُظم بكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني بأسوان. 

من جهة أخرى، تحت شعار "كونوا قديسين"، أقيم المؤتمر العام للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم، وذلك بدير راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، بشبرا.

تضمن المؤتمر محاضرتين روحيتين، قدمهما الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي، والأب عمانوئيل صبحي، مرشد المجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، انطلاقّا من رسالة قداسة البابا فرنسيس، بالإضافة إلى لقاء إداري بعنوان "التخطيط والأهداف".

وتضمن المؤتمر أيضًا اجتماعًا، للجنة أشبال جنود مريم، للتعرف على احتياجات، ومتطلبات فرق الأشبال، كما تناقش الحضور حول التخطيط، والإعداد لبرنامج العام الجديد، كذلك شهد المؤتمر الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث دارت قرارات، وعظة الذبيحة الإلهية، حول "كيف نعيش القداسة؟".

وفي سياق متصل، استكمل المجلس الإقليمي لجنود مريم، اجتماعه العام، بحضور المجالس العليا، والمحلية، والفرق، التابعة له، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض تقارير عن زيارات المجلس، خلال الفترة الماضية، والأنشطة المقبلة، وبرنامج عام 2024، حيث شارك بالمؤتمر عدد من المجالس العليا.

 مناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية لجمعية كاريتاس

هذا و نظمت  جمعية كاريتاس مصر، لقاء عرض، ومناقشة الإجراءات التنفيذية، الخاصة بتنفيذ "الخطة الاستراتيجية الوطنية لجمعية كاريتاس مصر 2023 – 2027"، ، وذلك بالمقر الإداري للجمعية، بشبرا.

حضر اللقاء ممثلون من الإدارة التنفيذية، بمختلف الإدارات، والقطاعات، والمكاتب، والمشروعات، حيث استعرض الدكتور أيمن صادق، المدير العام لجمعية كاريتاس مصر، الملخص التنفيذي للخطة الاستراتيجية الوطنية "كاريتاس مصر 2023 - 2027"، مع عرض الهيكل الإداري التنفيذى الجديد للجمعية.

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة الإجراءات التنفيذية، خلال الفترة القادمة، لبدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

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