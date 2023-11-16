الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد" يعلن محاور خطته لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

أكد المهندس موسى مصطفى موسى أن حزب الغد لديه مرشح فى الانتخابات الرئاسية وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأننا كحزب ندعم ترشحه وفق آليات حددتها مؤسسات الحزب ونحاول المساهمة فى الحملة الرسمية، والغد عضو فى الحملة الرسمية للرئيس وممثل فيها.

وأضاف موسى، في بيان له، أن التنسيق بين الحزب والحملة الرسمية مستمر وعلى مدار الساعة، كما أكد رئيس حزب الغد أن الحزب له 10 آليات يعمل من خلالها، فى مقدمتها  إصدار أعداد خاصة من جريدة الغد لعرض إنجازات الرئيس ونشر جميع فعاليات الحزب الداعمة لترشح الرئيس بالصحيفة، كذلك مطوية الغد التى أعدها خبراء الغد لتوزيعها بأعداد كثيفة فى كل الفعاليات وغيرها.

إقامة مؤتمرات شعبية بالمحافظات 

وتابع: بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات الشعبية ببعض المحافظات وبالمقر المركزى وجلسات التوعية الانتخابية بالمقر المركزى للحزب، وندوات التوعية بالقضية الوطنية بالمقر المركزى للحزب وكذلك الصفحة الرسمية للحزب، والصفحة الرسمية لمجلس القبائل المصرية والعربية وصفحات جميع أعضاء الحزب على وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج نبثها من خلال قناة سي إن إن على اليوتيوب وأنشطة أمانات المحافظات.

من جانبه، ينظم حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد، بمحافظة قنا، غدًا الجمعة، لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وقال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن المؤتمر النسائى الذى سيعقد غدًا الجمعة، بمدينة قوص محافظة قنا، بمشاركة واسعة من السيدات والفتيات، يعد الأول من نوعه الذى سيعقد فى قلب الصعيد، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحًا أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعى السياسى لدى المرأة الصعيدية وتحفيزها على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب معتز محمود أن حزب الحرية المصرى حريص على تنمية الوعى السياسى للمرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية والمجتمعية، لما للمرأة من دور مهم فى الدفاع عن هوية الدولة الوطنية، مؤكدًا أن المرأة تتحرك إلى جانب الرجل من أجل الحفاظ على حاضر مصر ومستقبلها.

الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المؤتمرات الجماهيرية حزب الغد المهندس موسي مصطفي موسي

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