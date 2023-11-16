المؤتمر: قرار الشركة المتحدة بمنح 100 دقيقة لمرشحى الرئاسة يعبر عن حيادية المؤسسة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتخصيص 100 دقيقة إعلانية لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، يعبر عن حيادية المؤسسة ووفاءً بتعهداتها السابقة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهى خطوة من شأنها عرض البرامج والرؤى على المواطنين.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القرار يمنح الفرصة للمرشحين لطرح أنفسهم وبرامجهم الانتخابية على المواطنين، متابعًا: "الحالة الديمقراطية التي نعيشها حاليًا ثرية للغاية، وتعبر عن مستقبل سياسي أكثر انفتاحًا، ومجال عام مفتوح أمام الجميع للتعبير عن تصوراتهم وتوجهاتهم بمختلف أيديولوجياتهم، ومن ثم هذا القرار يساهم بقوة في التعرف على مرشحيهم في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، الأمر الذي يدعم العملية الانتخابية والديمقراطية التي تعود بالنفع على الوطن".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف على مسافة واحدة من الجميع

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف على مسافة واحدة من الجميع منذ إعلان القائمة النهائية لأسماء ورموز المرشحين، كما أنها تبذل جهودًا كبيرًة من أجل وضع المواطن أمام الصورة الكاملة، ومن ثم قرار منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية، مكمل للمساحة التي وفرتها الشركة لجميع المرشحين لعرض برامجهم من خلال النوافذ الإعلامية التي تمتلكها.

من جانبه قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية، لكى يتمكن من تقديم نفسه وبرنامجه الانتخابي للمواطنين، وكي يتعرف المواطنون في الوقت نفسه على المرشحين بشكل كامل وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم للمشكلات التي تواجه الوطن وكيفية وآلية مواجهتها.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذا القرار يدعم اختيارات المرشحين بناء على رؤية سليمة، منوهًا إلى أن هذا القرار يعكس الصورة المُثلى للإعلام فى الجمهورية الجديدة، واستكمالًا لفتح الشركة جميع نوافذها الإعلامية أمام المرشحين لعرض برامجهم، منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية، حيث استضافت جميع القنوات التابعة للشركة المرشحين للرئاسة وممثليهم.