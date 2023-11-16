الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الشعب المصرى يعرف قيمة بلده ومصر تتعالى بتاريخها لأن لها أصلًا

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب المصري ليس شعبًا مغرورًا لكنه يعرف قيمة نفسه وبلده، مشيرًا إلى أن مصر تتعالى بتاريخها لأن لها أصلًا.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن مصر هي الإجابة الحقيقية لكل سؤال، مؤكدًا أن التعصب لمصر هو التعصب الإيجابي الوحيد.

وتابع: "مصر ليست مجرد بلد كبير، مصر بلد لديها حضارة وثقافة تظهر في التعاملات البسيطة وهذا الفرق بين الدولة الكبيرة والصغيرة والتي لها تاريخ وأهلها لديهم حضارة وثقافة وبين البلاد التي ما زالت تتكون".

وأردف: "في ناس يريدون تجريدنا من هذه الميزة، طوال الوقت نعتز بمصر مهما كانت هناك محاولات لإضعافها وتكسيرها وإبعادها عن المشهد وحل مشكلات على حسابها".

تأثيرات أزمة غزة السلبية على الاقتصاد المصري 

كما أكد الباز أن تأثيرات أزمة غزة السلبية على الاقتصاد المصري وعلى السياسة وعلى أعصاب الناس كثيرة جدًا، وهناك ضغوط كثيرة ولحظية بسبب هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر حجر أساس في القضية الفلسطينية وطوال الوقت هناك محاولات لابتزاز مصر من أجل حل القضية على حسابها.

مصر محمد الباز القضية الفلسطينية فلسطين مش حسبة برمة الباز

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