جميعنا نعرف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي وصلت مداها ولا أحد يتعجب عندما يعرف أن جرائمه وانتهاكاته تطول الأطفال باعتبارهم أضعف جنس بني البشر، وبالتوازي مع الإبادة الجماعية التي يتبعها الاحتلال الغاشم على قطاغ غزة، فيوجد عشرات الآلاف من الأطفال الأسرى يتعرضون لانتهاكات صارخة في سجون الاحتلال.

احتجاز 170 طفلا فلسطينيا من الاحتلال

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة شئون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز قرابة 170 طفلا فلسطينيا، وتؤكد التقارير الصادرة عن الهيئة أن السجون الإسرائيلية ومقرات الاحتجاز القابع فيها هؤلاء الأطفال الفلسطينيون، تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات المعيشية للحياة الإنسانية.

أساليب تعذيب ومعاملة مهينة للكرامة الإنسانية

تقارير الجهات المسؤولة عن متابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكدت أن الأطفال الفلسطينيين من الأسرى، يتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة مهينة للكرامة الإنسانية، ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتقف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفل وغيرها من المنظمات الحقوقية والمدنية، مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية، عاجزة عن تأمين حتى الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.

وبحسب تقرير برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، فتؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 2000 ما لا يقل عن 17 ألف قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاما، بل سجلت خلال هذه الفترة العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وأوضحت هذه البيانات أن ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى، تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، وتعرض جميعم "بالطبع" للتعذيب النفسي، خلال مراحل الاعتقال المختلفة.