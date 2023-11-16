الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إعلام إسرائيلي: مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 خلال عملية غزة

جريدة الدستور

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أنباء عن مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين خلال عملية شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال إعلام إسرائيلي، إن المسؤولون الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين أن السلطة الفلسطينية قد تفقد السيطرة على مدن الضفة الرئيسية، ويخشون من انهيار السلطة الفلسطينية ماليا وعدم قدرتها على دفع رواتب الأجهزة الأمنية.

ووفقًا لإعلام الإسرائيلي، فإن المسؤولون الأمريكيين كرروا تحذير نظرائهم الإسرائيليين من تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة أنباء وفا الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين عند الحاجز يقومون بإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها بشكل دقيق، والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بخلق أزمة خانقة عند الحاجز، واحتجاز مئات المركبات.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري عند مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

الكتيبة 202 لواء المظليين مقتل نائب قائد سرية غزة

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