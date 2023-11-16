الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: المؤشرات في غزة تدل على "وضع كارثي"

غزة
غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن المؤشرات في قطاع غزة تدل على أن الوضع كارثي، مؤكدة أن مصر تأخذ على عاتقها إدارة الملف الفلسطيني.

وأضافت زهران، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ هجمات يوم 7 أكتوبر والأوضاع تتفاقم على المستويات كافة، موضحة أن المشهد الميداني والعسكري وعمليات الاستهداف وخرائط التمدد كلها مؤشرات تنذر بوضع كارثي في قطاع غزة.

إيمان زهران: القاهرة تأخذ على عاتقها إدارة الغزة ملف الفلسطيني ونقل الرسائل المباشرة

وتابعت، أن القاهرة تأخذ على عاتقها إدارة الملف الفلسطيني ونقل الرسائل المباشرة وترسيم خارطة طريق للعبور الآمن للمسار الآمن، وإجراء عملية تسوية سياسية وفقًا للمنظور العربي والمصري فيما يتعلق بحل الدولتين على حدود عام 1967.

وأكد أن كل تلك الآليات أو الرسائل مصر تأخذ على عاتقها تضمينها وفقًا لأجندتها الخارجية سواء على مستوى وزارة الخارجية أو الدبلوماسية الرئاسية المصرية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ما كشفت عنه تحركات الرئيس السيسي منذ 7 أكتوبر وحجم اللقاءات الثنائية المتعددة.

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