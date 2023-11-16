الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حكومة حرب الاحتلال تجتمع الليلة لبحث الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى

صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن حكومة حرب الاحتلال تجتمع الليلة؛ لبحث الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قد أعلنت عن رفض الاحتلال عدد المحتجزين الذي تقترحه حماس ضمن صفقة تبادل الأسرى، ويطالب بعدد أكبر بكثير.

وكانت قد أدانت حماس ورفضت تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض، حول استخدام الحركة المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال المحتجزين أو مراكز للقيادة والسيطرة.

وقالت "حماس" إن هذه التصريحات ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال مزيدا من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي.

وكان البيت الأبيض قد زعم، في بيان، أن حركة حماس استخدمت مستشفى الشفاء مركزًا للقيادة، واعتبرها جريمة حرب.

صفقة تبادل الأسرى حكومة الحرب القاهرة الإخبارية إعلام إسرائيلي

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