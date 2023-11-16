الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجنة المبيدات تعلن الموافقة على تسجيل ٣٥ مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية

الدكتور محمد عبدالمجيد
الدكتور محمد عبدالمجيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تسجيل ٣٥ مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انه من بين المبيدات الجديدة التي وافقت اللجنة على تسجيلها خلال جلستها التي تم عقدها في ١٤ نوفمبر الجاري،  6 مواد خام، فضلا عن 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير.

وأضاف عبدالمجيد، ان ذلك يأتي في إطار الدور المنوط باللجنة، بإعتبارها صمام الأمان لغذاء المصريين، حيث يتم استخدام المبيدات الزراعية بموافقة صريحة من لجنة المبيدات، بعد التجارب الحقلية  ولجان الفحص الفنى من الخبراء المتخصصين ليتم تسجيل المبيد والموافقة على استخدامه بعد التأكد من عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.

لجنة المبيدات تعلن الموافقة على تسجيل ٣٥ مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية

وأشار الى ان لجنة المبيدات والآفات الزراعية تعمل من خلال منظور يشير الى امان المبيد قبل فاعليته وهذه الفلسفة تعنى ان صحة الانسان المصرى هى الاهم والاساس عند لجنة المبيدات والآفات الزراعية ثم تأتى بعد ذلك كفاءة المبيدات على الآفات مكان المكافحة، وهذا الاساس الذي تعمل من خلاله اللجنة، حيث لا يوجد مبيد واحد يتم إستيراده من الخارج او انتاجه محليا الا من خلال موافقة لجنة المبيدات ويتم مراقبته فى مراحل التجريب وبعد منحه التصريح أيضا.

ويذكر انه على هامش حضوره ومشاركته في المنتدى الصينى الإفريقي الزراعي الثاني بمدينة سانيا بمقاطعة هونان الصينية، قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض السادة وزراء الزراعة بالقارة الإفريقية.

والتقى "القصير" مع وزير الزراعة الزامبي وبحثا معًا أوجه التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وبصفة خاصة إمكانية التوسع في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية في زامبيا، وتناقشا أيضًا في حوافز وضمانات الاستثمار وآليات الشراكة وتطبيق التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من جودة البذور المصرية.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لجنة مبيدات الآفات الزراعية تسجيل ٣٥ مبيد مكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

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