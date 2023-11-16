الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر تلعب دورًا كبيرًا لاحتواء تطورات الأزمة في فلسطين

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير القوات المسلحة يعكس مدى مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية، وتأكيد على استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لعبت دورًا كبيرًا، وبذلت جهودًا سياسية ودبلوماسية وإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، وحققت تقدما ملموسا ونجاحات متعددة في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية علاوة على استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم لهم في المستشفيات المصرية.

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وقف فوري لاطلاق النار

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي دعمت ولا تزال تدعم فلسطين قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، فالهدف الرئيسي لمصر هو دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية.

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وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية لم تهدأ حتى تتوقف هذه المهزلة والوضع المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، علاوة على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تقوم بملحمة حقيقة من أجل الضغط علي إسرائيل للسماح بنافذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يواجه قصف صاروخي غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي.

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النائب زكي عباس وقف إطلاق النار الحرب على غزة وزير القوات المسلحة الفرنسية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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