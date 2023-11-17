الأنبا نيقولا أنطونيو: "الكاهن كرة تراب مليئة بالندى من الروح القدس"

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن الكاهن عبارة عن إنسان، ورجل من تراب، لديه نقاط ضعف وأمراض، لديه رغبات ومُثل العليا.

انسان طبيعي

وتابع: "رجل يشعر، يبكي، يصلي، ورجل يأكل كثيرًا أو قليلاً، يُوهب الحياة بخدمة القداس الإلهي أو يموت جوعًا بقلب فارغ، ورجل لديه هموم متطلبات معيشته وأسرته، واضعًا رجاءه على الرب، وهو ايضا رجل لديه شكوك وغضب وسوء فهم ومعاناة الذات، ورجل لديه إغراءات وخطايا وماضي وشكاوى وذكريات وجراح قديمة.

وأكمل: “رجل لديه جسد، إضطراب النفس، أوجاع روح، ندوب على القلب من كثرة المعاناة، ورجل تحت ضغط هائل كل يوم. يقف أمام الله، يكسر المسيح ملك كل زمان بين يديه الطينية، يتواصل دائمًا مع الدم المُخَلِّص، يستمع إلى الخطايا الجسيمة عند الاعتراف، يبارك الموتى، يقرأ الصلوات على المرضى والذين لا شفاء لهم ويدهنهم بالزيت المقدس”.

واختتم: “الكاهن يركع في القداس الإلهي ويلمس نفسه بجبهته إلى صدر السيد مستمعًا في رهبة لنبض الله.. الكاهن كرة تراب مليئة بالندى من الروح القدس”.

من جهة اخرى، تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكسية بتذكار الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم بطريرك القسطنطينية، كاتب خدمة القداس الإلهي المعروف باسمه "قداس أبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم".