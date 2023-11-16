الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مدير الصحة بقطاع غزة ينفى وجود أى أسلحة بمستشفى الشفاء

أسلحة بمستشفى الشفاء
أسلحة بمستشفى الشفاء

قال الدكتور منير البرش، مدير الصحة بقطاع غزة، إن الاحتلال لم يعثر على أي أسلحة أو عتاد بمجمع الشفاء، مضيفا أن دبابات الاحتلال تقف بأعداد كبيرة أمام مقر مجمع الشفاء.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن الاحتلال قام باعتقال مهندسين اثنين من مجمع الشفاء، بجانب تخريب المجمع وتدمير أجهزته.

قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبى بغزة للمرة الثانية

وفي وقت سابق من اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، للمرة الثانية في غضون 24 ساعة.

وأفادت مصادر لوكالة "وفا" الفلسطينية بأن جرافات الاحتلال وآلياته اقتحمت المجمع من مدخله الجنوبي، علمًا بأنها ما زالت تحاصر المجمع بالدبابات منذ أسبوع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المجمع، فجر الأربعاء، وداهمت مبنى الجراحة الجديد ومبنى الطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقامت بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام.

مجمع الشفاء مدير الصحة بغزة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

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