سيدة من مطروح: نطالب رئيس مصر القادم الاهتمام بالقرى والتجمعات وتمكين الفتيات (فيديو)

قالت هبة الراوى إحدى سيدات مطروح، إنها تتمنى من رئيس جمهورية مصر العربية القادم الاهتمام بالقرى والنجوع وتوفير احتياجاتهم الأساسية لكى يتمتعوا بالحياة الكريمة وأن يكون هناك عدالة اجتماعية وتمكين للفتيات.

_ انشاء المصانع للقضاء على البطالة

وطالبت السيدة في حديثها لـ"الدستور" الاهتمام بالمرأة وتنظيم تدريبات دورية وورش عمل وتمكينهم اقتصاديا، فضلا عن إنشاء المصانع للقضاء على البطالة والاستماع إلى الشباب بشكل أكبر وأن يكون لهم دور فى المحليات ومجلس النواب.

_ أهمية دور الشباب فى المجتمع

واشارت إلى أهمية دور الشباب فى المجتمع وتمكينهم اقتصاديا مرددة: "لازم الشباب تحس ان ليها دور وده هيكون عامل قوى لغرس الانتماء الوطني فى نفوسهم.. طول ما الشاب حاسس انه شخص منتج هيقدر يقدم".

وفى سياق أخر كان قد قال باسط أبوشناف، أحد أبناء القبائل بمطروح، إنه يتابع ما يحدث فى غزة من دمار خلال هذه الفترة، وذلك أحزن جميع المصريين، ولكن ما أسعده هو موقف الرئيس السيسى تجاه قضية الشعب الفلسطيني.

موقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح باسط أبوشناف، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قويًا وصارمًا خلال حديثه فى مؤتمر قمة القاهرة للسلام للوقوف صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطينى.

الوصول لبر الأمان

وأكد أنه كان هناك تخوف من تهجير الشعب الفلسطينى ليس كرهًا فى الشعب الفلسطيني ولكن نتمنى حل هذه القضية على أرض فلسطين الحبيبة، معقبًا: "قضيتنا واحدة وسنقف خلف الرئيس السيسى حتى نصل لبر الأمان خلال هذه الفترة العصيبة.. داعمين ومؤيدين لجميع القرارات".