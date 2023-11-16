الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال الإسرائيلى يعلن تنفيذ ضربة جوية على منزل إسماعيل هنية

ضربة جوية على منزل
ضربة جوية على منزل إسماعيل هنية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ ضربة جوية على منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

قصف واقتحام مستشفى الشفاء في غزة

وفي وقت سابق علقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها، على الاقتحام والقصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وحملت حماس جيش الاحتلال والرئيس الأمريكي جو بايدن مسئولية اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، وقالت في البيان "تبني البيت الأبيض والبنتاجون أننا نستخدم مستشفى الشفاء لأهداف عسكرية بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من المجازر في غزة"، مضيفًة أن صمت الأمم المتحدة لن يثني شعب غزة عن التمسك بحقوقه وأرضه.

مستشفى الشفاء في غزة غزة إسماعيل هنية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل المقاومة الفلسطينية

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