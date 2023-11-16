آخر فرصة.. غلق باب سحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر،آخر موعد لسحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

شروط تقديم وظائف قضايا الدولة 2023

ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

أوراق تقديم وظائف قضايا الدولة 2023

- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

- أصل إيصال دفع مقابل الملف.