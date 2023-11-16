الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. طائرات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف مسجدًا وسط قطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلية
طائرات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف مسجد

استشهد 54 فلسطينيًا وأصيب العشرات، جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مسجدًا بحي الصبرة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 50 شخصًا، وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة أشخاص آخرين وأصيب العشرات جراء غارة جوية استهدفت المدرسه الماليزية في مخيم "النصيرات" وسط القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أبراجا للاتصالات الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب القطاع؛ ما أدى لاستشهاد طفلة وعدد من المصابين.

وأصيب سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدخل قسم الطوارئ في المستشفى.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة. واعتبرت - في بيان صحفي - هذه الجريمة "جزءا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمُستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد، في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".

وطالبت الوزارة بمواقف دولية واضحة بإدانة هذه الجريمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وجميع المراكز التي تقدم الخدمات الإنسانية وفي مقدمتها المستشفيات وطواقمها.

كما دانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادره.

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