الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يعتدى على مواطنين بحى الأرمن بالقدس ويأمرهم بالإخلاء

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون، الليلة، على مواطنين في حي الأرمن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفاد وكالة وفا الفلسطينية،  بأن شرطة الاحتلال ومستعمرين اعتدوا على عدد من المواطنين من حي الأرمن، بعد أن تصدوا لمحاولة المستعمرين الاستيلاء على موقف مركبات ومنازل أمام مدخل الكنيسة الرئيسية في الحي.

ويعتصم عدد من المواطنين منذ أيام داخل موقف المركبات، للتصدي للمستعمرين الذين يحاولون الاستيلاء عليه وعلى ممتلكات أخرى داخل الحي.

ويسعى الاحتلال إلى الاستيلاء على  مساحة 11 ألف و500 متر مربع من الحي، تشمل منازل خمس عائلات فلسطينية أرمنية، ومدرسة اللاهوت (السيمينير)، والمتحف الأرمني، وموقف المركبات، وتشّكل هذه المساحة 25% من إجمالي مساحة الحي، ويتصدى الأهالي بشكل متكرر لتلك المحاولات، ولمزاعم المستعمرين بأنهم قاموا بشراء الموقف والمنازل.

وأخطرت شرطة الاحتلال المعتصمين بإخلاء مكان الاعتصام، مهددة بإخلائهم بالقوة.

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