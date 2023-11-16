سفير موسكو فى لندن: العلاقات الروسية البريطانية لن تتغير بعد تعيين كاميرون وزيرا للخارجية

قال السفير الروسى فى لندن أندريه كيلين، إن العلاقات بين روسيا والمملكة المتحدة؛ ستبقى دون تغيير بعد تعيين ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية البريطانية.



وأضاف كيلين - فى تصريح أوردته وكالة تاس الروسية - "هناك مسار معين للحكومة، هناك قواعد معينة، وكاميرون سيتبع هذا المسار العام. وحول الأزمة الأوكرانية، تصريحاته لم تكن ودية منذ 2014، لذا لا أتوقع أى تغييرات هنا؛ فالأمر سيكون على حاله تقريبًا".



وفى 13 نوفمبر، تم تعيين رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية والكومنولث والتنمية فى حكومة ريشى سوناك ليحل محل جيمس كليفرلي، الذى تم تعيينه وزيرا للداخلية، فى تعديل وزارى كبير قبل الانتخابات البريطانية 2024، سعى ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا لإعادة الدعم لحزب المحافظين فى وجه الانتقادات الشرسة خلال الأيام الأخيرة بسبب تصريحات وزيرة الداخلية التي اتهمت فيها شرطة العاصمة بالتحيز لمسيرات تأييد فلسطين والتي اعتبرتها "مسيرات كراهية"، وهو ما أسفر عن فوضى من قبل اليمين المتطرف يوم الهدنة السبت الماضى.