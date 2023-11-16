الخميس 16 نوفمبر 2023
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عالم

محمد الرز: نتنياهو فى مأزق بسبب الفشل السياسى والضغط الشعبى

الكاتب والمحلل السياسي
الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز، أنه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مأزقًا كبيرًا، إذ لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه السياسية أو الميدانية، لافتًا إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة من قبل أهالي المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف “الرز”، خلال تصريحات للدستور:"نتنياهو، الذي رفض أي عرض للهدنة أو وقف إطلاق النار، كان يأمل في العثور على محتجزين أو قيادات لحركة حماس في أقبية المستشفيات المدمرة، لكن مخابراته فشلت في تزويده بمعلومات دقيقة، وانكشفت حقيقة الفيديوهات المفبركة التي تدعي وجود أسلحة في غزة".

أردف: "وقد وجه أهالي الأسرى انتقادات حادة لنتنياهو، متسائلين عن سبب رهن أرواح أبنائهم برغباته الشخصية، ومطالبين بتبادل الأسرى مع المقاومة، وهو أمر لا يستهان به في المجتمع الإسرائيلي".

وأشار الكاتب اللبناني، إلى أنه على الصعيد السياسي، تعرض نتنياهو لصدمة كبيرة، عندما واجه موقفا عربيا ورايا عاما دوليا  موحدا ضد عدوانه، ومؤيدا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس.

واختتم حديثه قائلًا: "بعد كل هذه التطورات، بات الوقت ضد نتنياهو وحكومته وجيشه المستنزف، ولذلك يعيش حالة ارتباك وتردد، فهو يقبل بتبادل الأسرى ثم يتراجع عنه، ويتعهد بتهجير أهالي غزة ثم يدعوهم للجوء إلى جنوب القطاع، ثم يطلب من مصر استعادة إدارتها لغزة، ثم يعلن أنه يريد إبقاء جيشه في القطاع، وهكذا يدور في حلقة مفرغة، دون أن يجد مخرجا من مأزقه".

محمد الرز قطاع غزة العدوان الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حركة حماس رئيس الوزراء الاسرائيلي وقف إطلاق النار

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