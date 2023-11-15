مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين: سقوط ضحايا جراء اقتحام الاحتلال جنوب مستشفى الشفاء

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام مستشفى الشفاء من الناحية الجنوبية الآن، وهذا الاقتحام أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

اقتحام مستشفى الشفاء

وأكد الدكتور رمزي عودة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الحرب الحالية في فلسطين أثبتت فشل الاستخبارات الإسرائيلية بصورة كبيرة، حيث لم يتم إعلان واضح لأهداف الحرب التي تشنها إسرائيل حتى الآن على فلسطين.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد المجيد المراغي، محامي دولي حقوقي، إن الكيان الصهيوني متعطش إلى المزيد من دماء الشعب الفلسطيني خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلفها بكل قوة، حيث تقوم أمريكا منذ بداية الحرب في فلسطين بدعم إسرائيل عسكريًا وماديًا.

وأضاف في حديثه، أن الإدارة الأمريكية تعتبر هذه الحرب بداية لإبادة الشعب الفلسطيني وليس القضاء على المقاومة، والدليل على ذلك أنه إذا كان الهدف القضاء على المقاومة فلماذا يتم اقتحام المستشفيات؟.