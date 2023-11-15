ضبط 21 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بالغربية

ضبطت مديرية التموين في الغربية 21 من تجار السجائر جملة وقطاعى بمراكز الغربية، يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 39 تاجرًا يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

وتهدف هذه الحملة التفتيشية إلى ضمان تطبيق التسعيرة الرسمية للسجائر ومكافحة الغش والاحتكار في هذا القطاع، وقد تم التركيز خلال الحملة على متابعة الأسعار والتحقق من مطابقتها للتسعيرة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة للتصدي للتجاوزات وحماية حقوق المستهلكين في المحافظة.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن المفتشين، تم رصد تجاوزات في أسعار بيع السجائر لدى بعض التجار، حيث تجاوزت الأسعار التسعيرة الرسمية بمتوسط يتراوح من 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء التجار لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين.

وعلّق المهندس محمد أبوهاشم على نتائج الحملة، مؤكدًا أهمية ضبط الأسعار والحد من التجاوزات في قطاع بيع السجائر.

كما أعرب عن استمرارية هذه الحملات التفتيشية وتكثيف الرقابة على المحال التجارية لضمان احترام التسعيرة الرسمية وتوفير حماية للمستهلكين.

وتأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار جهود الحكومة لمكافحة الغش التجاري، وحماية حقوق المستهلكين. وتعد هذه الإجراءات الرقابية الحازمة خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة في أسواق السلع والخدمات، وضمان توافرها بأسعار معقولة للمواطنين.