محلل سياسى: مصر لم توفر جهدًا من أجل إنقاذ الشعب الفلسطينى

قال اللواء محمد أبوسمرة، المحلل السياسي، إن الاحتلال الصهيوني لا يعترف بأي منظمة دولية وما بها من قوانين، النظام الصهيوني يعترف فقط بشريعة التوحش والإجرام.

عصر هتلر عاد بقناع صهيوني

وأكد اللواء محمد أبوسمرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، أن الاحنلال الصهيوني قاموا بإطلاق الرصاص الحي على جسد الحاج بشير حجي، ذلك الرجل المسن الذي أجبره الاحتلال إلى السير مع أسرته وعشيرته ناحية الجنوب، وبالتالي مات هذا الرجل وكل من كان معه من أطفال ونساء أسرته وأقاربه وجيرانه.

وتابع: "ما يحدث في فلسطين الآن مشابهة لما كان يحدث في عصر هيتلر، العدو زعم أنه خرج من مستشفى الشفاء، ولكن في الحقيقة القناصة الإسرائيلية متواجدة فوق المباني القريبة من المستشفى، علاوة عن تواجد الدبابات داخل ساحة المستشفى وبداخلها جنود الاحتلال".

واستطرد: "مستشفى الشفاء فقدت قدرتها الكاملة على مساعدة المرضى والمصابين، لذا إذا خرجت القوات الإسرائيلية من ساحة المستشفى فلن يتغير الوضع كثيرًا".

إسرائيل تتنفس كذبًا

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم توفر جهدًا من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، وما يقوله الاحتلال بشأن أن توقف المساعدات من الجانب المصري أمر ليس صحيحًا، لذا يمكن القول أن إسرائيل تتنفس كذبًا.