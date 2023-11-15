الأحزاب فى المحافظات تدعم المرشح عبدالفتاح السيسى: توعية بالمشاركة لاستكمال البناء

تستمر الأحزاب الداعمة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة فى تنظيم فعاليات ومؤتمرات جماهيرية فى عدد من المحافظات، بجانب تنظيم خطة العمل طوال فترة الدعاية الانتخابية.

«الدستور» ترصد، خلال السطور التالية، أبرز تحركات الأحزاب فى مختلف المحافظات، وتفاصيل خططها لدعم الرئيس السيسى.

«مستقبل وطن»: اجتماعات تنظيمية مع أمانات المحافظات للتوعية السياسية

نظّم حزب «مستقبل وطن»، أمانة محافظة بورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالمركز الثقافى فى حى الشرق بالمحافظة، بحضور المئات من أهالى محافظة بورسعيد.

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقًا، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وممثلون عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، والنائب عادل اللمعى، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب فى المحافظة.

ورحب النائب عادل اللمعى بالحضور، مؤكدًا دعم الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية، إيمانًا برؤيته الثاقبة وسعيه لتحقيق طفرة تنموية فى مصر ولحماية مقدرات الأمن القومى ببناء القدرات التسليحية.

وكشف الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، عن أن الجامعة ستنظم مجموعة مؤتمرات وفعاليات تهدف لرفع الوعى السياسى والمشاركة الفعالة فى الانتخابات المرتقبة.

وأشاد اللواء أحمد عبدالله بالإنجازات التى تحققت فى مصر فى عهد الرئيس السيسى.

وأشار الأب بيمن صابر، ممثل الكنيسة، إلى الأحداث الصعبة التى سبقت تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، مؤكدًا أهمية دعم القيادة السياسية التى أنقذت البلاد من شرور الإرهاب.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن الصياد، ممثل الأوقاف، موقف الدين الداعى للمساهمة الفاعلة والإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما عقدت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعين تنظيميين مع ٦ محافظات.

انعقد الاجتماع الأول فى محافظة الإسكندرية، وضم محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، أما الاجتماع الثانى فجرى تنظيمه فى محافظة الغربية، وضم محافظات الغربية والمنوفية وكفرالشيخ؛ لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المنتظرة.

وتناول الاجتماعان تأكيد موقف حزب «مستقبل وطن» بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأكيد ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية من أجل استقرار الوطن.

وتم التطرق إلى خطة عمل الأمانة خلال الفترة المستقبلية، واستعراض أهم قوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للشباب، التى تتم مناقشتها حاليًا داخل أروقة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، فضلًا عن تناول العديد من الموضوعات المهمة، من أبرزها «كيف تبدأ مشروعك الصغير؟» بهدف نشر الوعى بين فئات المجتمع وتوضيح الحوافز التى تمنحها الدولة للشباب لبداية مشروع جديد.

وأكد محمد كمال مرعى أن حزب «مستقبل وطن» يسعى بكامل طاقته لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى دور أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها الشباب لتجهيز مشاريع صغيرة تساعدهم فى الحياة.

فى الوقت نفسه، أشاد سامح الشيمى، الأمين المساعد لحزب «مستقبل وطن» بمحافظة الإسكندرية، بموقف مصر والقيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم الحزب الرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات.

كما عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب «مستقبل وطن»، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمى الدورى، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وذلك فى مقر الأمانة العامة للحزب.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة أنشطة وفعاليات أمانة الشباب المركزية خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين بأمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية.

وأكد أحمد حسام عوض دعم الحزب الكامل كل الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرًا إلى أن الحزب سينظم فعاليات مختلفة قريبًا.

«المؤتمر».. يجتمع بأهالى سيناء: القيادة السياسية حققت الأمن

عقد حزب «المؤتمر» أول مؤتمر جماهيرى له بمحافظة شمال سيناء، بحضور الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس الحزب.

وقال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب المؤتمر، نائب رئيس الحزب: إن وطننا يمر بظروف عصيبة تستلزم منا استنهاض الهمم وإعادة بطولات الآباء والأجداد فى بذل الجهد، والوقوف خلف قيادتنا السياسية الرشيدة التى برهنت بصدق وبحق أنها تعمل لمصلحة المواطن.

وأضاف «رسلان»: «تأكدنا من شهامة ووطنية الرئيس السيسى الذى قدم الكثير والكثير، وقد استدعاه الشعب فى ٢٠١٣ وكان على قدر المسئولية، واستطاع بمعاونة أبناء سيناء الشرفاء تقديم وتوفير سلعة أغلى من أى سلعة فى العالم، وهى سلعة الأمن التى لا تقدر بثمن، وقد حظى المصريون بالأمن لسنوات واستطعنا البناء والتنمية».

وتابع: «جئنا اليوم لنجنى الثمار، ولنؤيد استكمال البناء، ولنجدد العهد للقائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وأمامنا اختبار وامتحان حقيقى، وأنا واثق من شهامتكم ومرءوتكم.. جئنا لنكون معًا على قلب رجل واحد خلف وطننا الكبير مصر وخلف رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وقال الدكتور مجدى مرشد: «حضرنا إلى سيناء لنعلن دعمنا وتأييد حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه يرى سيناء بعيون القائد الذى يسعى لتنمية أرض الفيروز، ويقف ضد مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إذ أكد أنه لا تفريط فى حبة رمل من سيناء.. قائد يقف صامدًا أمام العالم من أجل الحفاظ على وطنه، ونحن سعداء بلقاء أهالى سيناء ونحمد الله أن انطلاق قطار مؤتمرات حزب المؤتمر يكون من على أرض سيناء».

«المصريين الأحرار».. زيارة لإيبارشية جنوب شبرا: الحث على المشاركة الإيجابية

زار حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، مقر إيبارشية جنوب شبرا، للقاء الأنبا مكارى، أسقف عام جنوب شبرا، فى إطار تحركات الحزب لتأييد مرشحه الرئاسى عبدالفتاح السيسى والتواصل مع كل أطياف المجتمع.

وترأس وفد الحزب الدكتور عصام خليل، بحضور الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، ورائد مقدم، أمين شمال القاهرة، عضو المكتب السياسى، وكان فى استقبالهم الأنبا مكارى، والقمص كاراس إبراهيم.

وبدأ الدكتور عصام خليل فى الحديث عن أولوية العمل وتضافر الجهود لنزول المواطنين للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى وانتخاب رئيس الجمهورية، وخطوات الحزب وجهوده على الأرض لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وأهمية مشاركة كل أطياف المجتمع المصرى ومنها الكنيسة وشباب مصر الواعد.

وأكد «خليل» استعداد حزب «المصريين الأحرار» للعمل على تيسير الأمور على المواطنين، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية والفاعلة فى العملية الانتخابية الأهم لاستكمال مسيرة عظيمة قادها رجل تحمل كل الصعاب للحفاظ على هوية واستقرار الوطن وسلامة المواطنين.

من جهته، قال الأنبا مكارى إن الكنيسة تضطلع بدور كبير من أجل حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة الحفاظ على الاستقرار، والذى يعود بالنفع على جموع الشعب المصرى، وأنه بدوره يؤدى الدور الرعوى والوطنى فى أثناء تلك المرحلة المهمة التى تمر بها البلاد.

بينما أشارت الدكتورة هبة واصل إلى أن البرامج التدريبية والتأهيل وإعداد الكوادر فى كل المجالات يوفرها الحزب لكل شباب مصر دون استثناء لتأهيل الكثيرين لسوق العمل، بهدف إثراء المجتمع المصرى برواد أعمال يكونوا فاعلين لخدمة بلادهم وفتح آفاق جديدة للعمل والحد من البطالة.

وقال «رائد مقدم» إن الحزب وقطاع شمال القاهرة على تواصل دائم مع الكنيسة وكل أطياف المجتمع بالمنطقة، لتوفير كل الخدمات الممكنة وتعزيز وتحفيز المواطنين للنزول لصناديق الاقتراع والاصطفاف خلف الرئيس السيسى.

وأكد القمص كاراس إبراهيم أنه يتابع بشكل يومى تفاصيل المراحل الانتخابية والتفاعل مع المواطنين ويرد على الاستفسارات، لا سيما أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تضافر واصطفاف الجميع.

