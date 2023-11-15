الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القدّيسين الشهداء المعترفين غوريّا وسامونا وحبيب

تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر بتذكار القدّيسين الشهداء المعترفين غوريّا وسامونا وحبيب، واستشهد القديسان غوريا وسامونا في عهد الإمبراطور ديوكليسيانوس، وكانا كاهنين في مدينة الرها، واستشهد القدّيس حبيب في عهد الإمبراطور ليكينيوس وكان شمّاسًا انجيليًا.

العظة الاحتفالية

إنّ هذا الرجل، الذي له مئة خروف، هو الرّب يسوع المسيح الراعي الصالح الراعي الرحيم الذي أقام الخليقة البشريّة جمعاء في نعجة وحيدة هي آدم، لقد وضع هذه النعجة في الفردوس الساحر في منطقة مراعي الحياة، لكنّ تلك النّعجة، وثقت بعواء الذئاب، فنست صوت الراعي وضلّت الطريق المؤدّي إلى حظيرة الخلاص ووجدت نفسها تتخبّط في جراح مميتة، ثمّ جاء الرّب يسوع المسيح إلى العالم باحثًا عن هذه النعجة فوجدها من خلال حشا العذراء... لقد أتى وولِد في الجسد البشري ورفع النعجة معه على الصليب وحملها على كتف آلامه ثمّ، في غمرة فرح القيامة، رفعها بصعوده وصولاً إلى المقام السماوي.