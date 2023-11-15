"القدس التاريخ.. القضية والأحقية".. لقاء بمكتبة مصر العامة بمطروح

عقدت مكتبة مصر العامة بمطروح، اليوم، لقاء حول تاريخ القدس بعنوان "القدس: التاريخ.. القضية والأحقية"، حيث تم عرض فيديو قصير يتناول تاريخ مدينة غزة التي سميت غزة هاشم نسبة إلى جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشم ابن عبد مناف الذي دفن بها.

_ تاريخ أرض فلسطين

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح تاريخ أرض فلسطين عموما والقدس خصوصا بمالها من قداسة عند المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن القدس بناها اليبوسيون في الألف الرابع قبل الميلاد. بل أن تاريخ مدينة القدس وحدها يرجع لخمسة آلاف عام ويزيد أي قبل ظهور اليهودية ب ٢٧ قرنا.

_ القدس عاصمة الدولة الفلسطينية

وأكد على أن الوجود العبراني طارئ على فلسطين والقدس ولا يتجاوز ٤١٥ سنة وأنه لم يظهر إلا بعد أن بناها العرب ب ٣٠ قرنا وحينما دخلها يوشع بن نون ومن معه لم يستطيعوا التخلص من أهلها العرب فهي أرض أبية وعصية على المعتدي موضحا أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث. الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن الذي استلم مفاتيح بيت المقدس هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اشترط رئيس البطاركة صفرونيوس حضورة وقد أعطاهم خليفة المسلمين ما يسمى بالعهدة العمرية التي منحة الجميع الحرية الدينية وتعهد فيها عمر بالحفاظ على ممتلكاتهم ومقدساتهم ومدينة غزه كمثال هي أكثر مدينة تعرضت للهدم عبر التاريخ ومع ذلك يتمسك بها أهلها ويرفضون الخروج والنزوح منها.

_ الأديان السماوية

ولفت إلى كذب إدعاء الصهاينة ملكية أرض فلسطين لهم حيث إنها وجدت قبل ميلاد نبي الله إبراهيم الذي تنسب إليه جميع الأديان السماوية والحقيقة التاريخية أن الأرض تعود لملكيه العرب من قبل سيدنا ابراهيم الذي قال عنه الله عز وجل في كتابه الحكيم "مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يهوديًّا وَلاَ نصرانيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِين" موضحا تاريخ فلسطين وأهم المدن بها وهي: القدس- غزة- أريحا- جنين- بيت لحم- نابلس- والخليل، مشيرا إلى بدايه الصراع وبداية الوجود اليهودي على أرض فلسطين حديثا وأنه تم التخطيط له بداية من أواخر القرن الثامن عشر وتم إعلان قيام الدولة المحتلة في منتصف القرن العشرين، فهي خطة يتوارث تنفيذها الأجيال برعاية غربية.

_ قضية القدس



وشدد أن قضية القدس هي قضيتنا التي نتوارثها جيلا بعد جيل إلى أن يتم تحريرها تمامًا، وعلى الرغم من طول أمد الاحتلال وإرتكابه المجازر يوما بعد يوم وعلى الرغم من تعرض الأراضي الفلسطينيه للعديد من النكبات والويلات التي عانت منها وعانى منها أهلها إلا أن أهلها صامدون كصخرة صلبة تتحطم عليها أحلام الغزاة عصرا بعد عصر،

وإذا أخذنا غزة كمثال فهي تعد أكثر مدينة تعرضت للهدم على مستوى العالم وعلى مر التاريخ ومع ذلك فأهلها متمسكون بها حتى الرمق الأخير وهي لهم يوما ما لا محاله، ونحن كمصريين متمسكون بدعم أهلنا وقضيتهم فهي قضيتنا وقضيه كل مسلم وهي أيضا معيار ضعف وقوه العالم الإسلامي وعلى الرغم مما نعيشه اليوم من أحداث أليمة وموجعة إلا أنها تسببت في إحياء الضمير العربي وإحياء القضية وإثارتها في وجدان المصريين والعرب وأحرار العالم فانتفض كل منهم يحاول المساعده بما يستطيعه.

لقاء حول تاريخ القدس بمطروح

لقاء حول تاريخ القدس بمطروح

لقاء حول تاريخ القدس بمطروح

لقاء حول تاريخ القدس بمطروح

لقاء حول تاريخ القدس بمطروح