المرصد الإفريقى للهجرة: ما يحدث فى غزة إبادة جماعية وخرق للقانون الدولى الإنسانى

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الإفريقي، إن ما يحدث في قطاع غزة بمثابة إبادة جماعية وخرق للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن هناك تحولا في موقف بعض الدول بخصوص ما يجري في قطاع غزة.

وأضافت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ موقف من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ويجب أن تكون هناك قرارات دولية داعمة لفلسطين.