ضرب مبرح وتعذيب وحشي.. "القاهرة الإخبارية" تكشف قسوة الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين

كشفت ولاء السلامين، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، عن قسوة الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لضربٍ مبرحٍ وتعذيب وحشي.

وأكدت أن قوات الاحتلال ما زالت تداهم المنازل الفلسطينية ليلًا ونهارًا في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون إلى الضرب المبرح والتنكيل والتعذيب الوحشي أمام أطفالهم وذويهم من العائلات.

وتابعت، أن قوات الاحتلال قامت بهدم منزل يعود لقرية شقبا غرب رام الله بطريقة وحشية، فيما تصدى الأهالي لتلك الآليات العسكرية، ولكنها أطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز على المواطنين، وعن بقية المدن في الضفة كان هناك العديد من الاقتحامات سواء أمس الثلاثاء أو فجر اليوم الأربعاء.