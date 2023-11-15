هكذا تحدث الدكتور مصطفى محمود عن الجن والعوالم الخفية في 55 مشكلة حب

حصدت حكاية "روحي فيك"، الكثير من المشاهدات عبر المنصات الرقمية، وشغلت بال الكثيرين من الجمهور ومتابعي الحكاية الأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب"، وفكرته مأخوذة عن كتاب حمل الاسم نفسه للراحل الدكتور مصطفي محمود، وهي حكاية قائمة على الرعب والإثارة وتتحدث عن الجن والعالم السفلي.

ويبحث "الدستور" عن رؤية الدكتور مصطفي محمود، للجن والعالم السفلي، وكيف وصفه في كتبه، وكيف تحدث عنه في لقاءاته وبرامجه التلفزيونية، خاصًة أن الحكاية الرابعة والأخيرة من المسلسل ذكرت مقاطع فيديو عن حديثه عن عالم الجن.

وتحدث الدكتور مصطفي محمود في حلقة له من برنامج العلم والإيمان، قائلًا: "أي أجسام أو كائنات تكون شاغلة لهذه الأقطار الإضافية بالتالي ستكون خفية هي الأخري، وستكون هناك عوالم غير منظورة، وكائنات تخالطنا وترافقنا في هذه اللحظة ولا نراها لأنها شاغلة لأقطار خفيّة بالنسبة لنا، وهذه الأقطار الإضافية التي أثبتتها المعادلات".

ويكمل الراحل مصطفي محمود حديثه قائلًا: "القرآن نزل منذ 1400 سنة، ويصف ربنا سبحانه وتعالى أنه رب العالمين في الفاتحة، ورب العالمين معناها أنه ليس رب عالم واحد، بل فيه تعدد للعوالم، واتقال بالنص وبصراحة في القرآن، 7 سماوات و7 أرضين "ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات"، "ولقد خلقنا فوقككم سبع طرائق".

وأضاف: "غريبة أنه بعد 1700 سنة يأتي العلم يقول نفس الكلام عن وجود عوالم غير منظورة لأنها تشغل لأقطار غير منظورة، ويعترف العالم بالعوالم المخفية وأنها ضرورة حسابية وتؤلف الكون رغم أننا لا نراها، وهذا الاعتراف بالأبعاد المغيبة في الكون هو فتح جديد في العلم يطوي المسافة بين العلم الدين، ويضع العلم على عتبة الرحاب الإلهي".

ومن كتاب القرآن محاولة لفهم عصري للدكتور مصطفى محمود، من مقال حمل اسم "الغيب"، قال: " أما محاولة استرضاء الجن بتقديم الذبائح والقرابين لاستجلاب الشفاء فهو جهل وشرك.. كذلك تحضير الجن لتسخيرهم للمنافع أمر يعود في النهاية بالضرر وليس بالنفع على أصحابه، فهنا رجل يموت وهو واقف على عصاه فلا تكتشف الجن من حوله أنه مات ويظلون على حالهم من السخرة فى خدمته.. حتى تأكل حشرة قارضة عصاه من أسفلها.. فيختل توازن جثته وتهوى على الأرض.. هنا فقط يدرك الجن أن سليمان مات وهذا غاية الجهل".

أبطال حكاية روحي فيك

و حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.

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