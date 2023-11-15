الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعين بالتغطية الصحفية لـ"الدستور" حول التوجيهات الرئاسية لتوفير الأغذية لأهالى غزة

توفير الأغذية لأهالى
توفير الأغذية لأهالى غزة

استعان برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بالتغطية الصحفية لجريدة "الدستور"، لملف "في إطار دور مصر المتواصل لدعم الأشقاء في قطاع غزة"، إذ وجه الرئيس السيسي بتوفير 650 طنا من الأغذية لدعم أهالي غزة.
وفي ذلك السياق، قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت خلال لقائه الصباحي في قراءة تحليلية لأبرز عناوين الصحف، إن العالم كله يشهد للدور الكبير الذي لعبته الدولة المصرية في مساندة ودعم القضية الفلسطينية.


وأضاف: "القمة العربية الإسلامية شهدت بنفسها الدور المحوري لمصر، بما يعني أن العالمين العربي والإسلامي يؤكدان دور مصر الكبير في مساندة القضية الفلسطينية".

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي 

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها. 

كما تناول الاجتماع جهود المُضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كل احتياجات أبناء الشعب المصري.

كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

اكسترا نيوز السيسي الدستور غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

التحالف الوطنى: ما قدمته الشركة المتحدة من مساعدات للفلسطينيين رسالة إنسانية عظيمة

"الشعب الديمقراطي": حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنظم مؤتمرا حاشدا في 18 نوفمبر

"إرادة جيل": الانتخابات الرئاسية رسالة لمن يُشكك في المناخ الديمقراطي بالبلاد

"شهادات على 10 سنوات من التحدى".. "الباز" يقدم الموسم الرابع من "الشاهد"

حزب "حقوق الإنسان": حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تلتقى جميع أبناء الشعب دون تفرقة

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

طائرة مساعدات سعودية تصل مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

دبلوماسي سابق: مصر لعبت دورا كبيرا في تغيير الرأي العام الغربي تجاه غزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

قطف "قرنين فول" ينتهي بمبيض محارة للسجن المؤبد

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

عودة الارتفاع للذهب في البورصة العالمية بسبب بيانات التضخم الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء