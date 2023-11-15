"إكسترا نيوز" تستعين بالتغطية الصحفية لـ"الدستور" حول التوجيهات الرئاسية لتوفير الأغذية لأهالى غزة

استعان برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بالتغطية الصحفية لجريدة "الدستور"، لملف "في إطار دور مصر المتواصل لدعم الأشقاء في قطاع غزة"، إذ وجه الرئيس السيسي بتوفير 650 طنا من الأغذية لدعم أهالي غزة.

وفي ذلك السياق، قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت خلال لقائه الصباحي في قراءة تحليلية لأبرز عناوين الصحف، إن العالم كله يشهد للدور الكبير الذي لعبته الدولة المصرية في مساندة ودعم القضية الفلسطينية.



وأضاف: "القمة العربية الإسلامية شهدت بنفسها الدور المحوري لمصر، بما يعني أن العالمين العربي والإسلامي يؤكدان دور مصر الكبير في مساندة القضية الفلسطينية".

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.

كما تناول الاجتماع جهود المُضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كل احتياجات أبناء الشعب المصري.

كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.