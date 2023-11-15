الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

استشاري نفسي يوضح الفرق بين الاكتئاب والحزن خلال فصل الشتاء

الاكتئاب
الاكتئاب

من المعروف أنه خلال فصل الشتاء يزداد الشعور بالحزن والزعل، وهو ما يترجمه البعض أنه اكتئاب فصل الشتاء أو اكتئاب ما بين الفصول ولا يعلم البعض أن هناك فرق كبير بين الحزن والاكتئاب.

ومن جانبه قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن هناك فرق كبير بين الاكتئاب والحزن، فالشعور بالحزن يكون حالة يشعر فيها المرء برغبة شديدة في البكاء وعدم الرغبة في التواجد مع أحد والرغبة فى التواجد وحيدا ويتذكر كافة الأمور السلبية التي تعرض لها مما يزيد لديه الشعور بمزيد من الحزن.

وتابع استشاري الطب النفسي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المرء يشعر وهو فى حالة حزن أنه لا يتمكن من أداء كافة أموره بشكل جيد بسبب مشكلة ما تعرض لها أو ازمة معينة يمر بها بها في ذلك الوقت، ولا يعلم وتظهر عليه كافة مشاعر الغضب والانزعاج وكل من حوله يلاحظ هذا الانزعاج، ويتحدثوا معه حول وضعه ويشعروا بغضبه لأنه يظهر عليه بسهولة حالة الحزن، سواء فى مقر عمله أو المنزل أو بين العائلة".

استشاري طب نفسي: الاكتئاب عكس الحزن تماما

وأضاف أن حالة الاكتئاب عكس الحزن تماما فالشخص الذي يعاني من الاكتئاب لا يعلم أنه فى حالة اكتئاب إلا بعد مرور فترة من التواجد فى تلك الحالة، لأن المكتئب لا يجلس وحيدا فى غرفة مظلمة ولكن يمارس حياته العادية ويقوم بمهامه اليومية ولكنه فى حالة من الاكتئاب هو لا يعلم عنها شيء، ويعلم بعد فترة من الوقت.


استشاري طب نفسي: الاكتئاب يجعلك لا ترغب فى التعامل مع من حولك

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض العلامات التي تنذر بوجود اكتئاب الموسمي وهو عدم الرغبة فى أداء الامور التي كانت تشعرك بالفرحة من قبل مثل التجمع مع العائلة أو الخروج مع الأصدقاء، أو التواجد وسط مجموعة من الناس فقد تكون فى حالة اكتئاب وأنت لا تعلم ذلك ولا تشعر بالأمر.

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