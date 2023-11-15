الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يطلق النار على 3 طلاب في المقطم

المتهم
المتهم

أصيب 3 طلاب بعدما أطلق شاب النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم بدائرة قسم شرطة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من 3 طلاب مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش" وتم نقلهم للمستشفى وقرر أحدهم بتضرره من آخر، لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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