"القاهرة الإخبارية": عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد تفريغها فى غزة

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل، بعودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد تفريغ شحنتها في قطاع غزة.

وكشفت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن حمولة شاحنة الوقود التي دخلت من معبر رفح البري إلى قطاع غزة تابعة للأمم المتحدة، وتحتوي على 24 ألف لتر من السولار، وسيتم استخدامها في تشغيل سيارات أونروا.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لدخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة.