الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لدخول أول شاحنة وقود إلى غزة

شاحنة وقود
شاحنة وقود

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لدخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة.

وقال الكولونيل موشيه تيرتو، الذي يرأس هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتولى الشئون المدنية في غزة، إن إسرائيل تراقب وضع الوقود "بشكل يومي".

وأضاف: "سنقوم بتنسيق وتسهيل دخول الوقود عند الحاجة إليه".

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن ارتقاء 11320 شهيدًا بينهم 4650 طفلًا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية.

وفي سياق متصل، قال سليم عويس، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إنّ أكثر من 4600 طفل استشهدوا حتى الآن في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "الأطفال يدفعون أغلى الأثمان" جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وأضاف "عويس" أن المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف الإسرائيلي "لا سيما أننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة".

وأوضح أن هناك 50% من الأطفال كانوا يحتاجون للرعاية النفسية قبل العدوان الحالي، تبعًا للاعتداءات الإسرائيلية السابقة، مشيرًا إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف الحرب.

 

اللقطات الأولى لدخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود لوقود رفح معبر رفح غزة قطاع غز

مواد متعلقة

استشاري طب وقائي: خروج عدد كبير من مستشفيات غزة عن الخدمة يعقد الوضع الصحي

"القاهرة الإخبارية": دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى غزة

تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق معرض "إيديكس 2023" 4 ديسمبر

الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء الطبى فى غزة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

"الأرصاد" تحذر: فرص لسقوط أمطار على البلاد

طيران الاحتلال يستهدف شارع المدارس فى محيط مخيم جباليا شمال غزة

الأزهري: مؤسسة حياة كريمة منذ نشأتها كانت فكرة موفقة وملهمة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سر قذائف 155 ملم وطلبات قائد إسرائيلى كبير.. وثيقة مسربة من البنتاجون (تفاصيل)

مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

إشادة أممية بمواقف الرئيس السيسى ودعوته لوقف إطلاق النار فى غزة

الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم