"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لدخول أول شاحنة وقود إلى غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لدخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة.

وقال الكولونيل موشيه تيرتو، الذي يرأس هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتولى الشئون المدنية في غزة، إن إسرائيل تراقب وضع الوقود "بشكل يومي".

وأضاف: "سنقوم بتنسيق وتسهيل دخول الوقود عند الحاجة إليه".

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن ارتقاء 11320 شهيدًا بينهم 4650 طفلًا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية.

وفي سياق متصل، قال سليم عويس، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إنّ أكثر من 4600 طفل استشهدوا حتى الآن في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "الأطفال يدفعون أغلى الأثمان" جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف "عويس" أن المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف الإسرائيلي "لا سيما أننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة".

وأوضح أن هناك 50% من الأطفال كانوا يحتاجون للرعاية النفسية قبل العدوان الحالي، تبعًا للاعتداءات الإسرائيلية السابقة، مشيرًا إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف الحرب.