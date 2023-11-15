الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الإعلام الفلسطيني يحذّر من ارتكاب مجزرة في مستشفى الشفاء بغزة

مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء بغزة

حذَّرت وسائل إعلام فلسطينية من ارتكاب مجرزة داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت وجود اشتباكات عنيفة الآن على بوابة المستشفى، مع قطع جميع وسائل التواصل عنه، منوهة بوصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جميع مداخل مستشفى الشفاء، وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

من جهتها، استنكرت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، قصف واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والمشافي في قطاع غزة.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مستشفى الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، وحمَّلت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المستشفى.

بقطاع غزة مستشفى الشفاء فلسطين الصحة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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