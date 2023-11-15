الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: مهند محمد قوار، (27 عامًا)، وياسر صالح رزق، (58 عامًا)، ونجله رامي رزق، (30 عامًا) من مخيم الدهيشة جنوبًا، وإبراهيم سمير أبوسرور، (26 عامًا) من بلدة الدوحة غربًا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمالًا وداهمت منازل وفتشتها، واعتقلت محمود فايز الدبس، (24 عامًا)، وجلال محمود أبوسرور، (45 عامًا).

وفي بلدة بيت فجار جنوبا، أكد الناشط الشبابي حمد طقاطقة أن الاحتلال اعتقل الشاب عصام حسين ديرية، (27 عامًا) بعد دهم منزله وتفتيشه.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات في مخيم عايدة مع قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات بين صفوف المواطنين.

الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي

وفي وقت سابق، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه.

وقال المدير العام للمستشفيات في غزة، الدكتور محمد زقوت، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، وقامت بتفتيش قبو المستشفى، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.

وأضاف أن الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء، لافتًا إلى أنه لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمجمع.

دبابات الاحتلال تدخل حرم المجمع الطبي

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن عشرات الجنود دخلوا مبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، كما أن دبابات الاحتلال دخلت حرم المجمع الطبي.

وأضاف: ليس لدينا شيء نخاف منه أو نخفيه، ولا يوجد في مستشفى الشفاء إلا الأطباء والمرضى بالإضافة إلى النازحين.

حركة حماس تحمل الرئيس الأمريكى المسئولية

من جهتها؛ حمّلت حركة حماس الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته المسئولية الكاملة عن تداعيات اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة.

وقالت الحركة، في بيان: نحمّل الكيان المحتلّ وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسئولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال مجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبّي وآلاف النازحين جرّاء هذه الجريمة الوحشية.