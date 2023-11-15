القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلى تفجر أبواب القسم الغربى بمجمع الشفاء

قالت قناة القاهرة الإخبارية -في نبأ عاجل- إن وسائل إعلام فلسطينية أكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت القسم الغربي من مجمع الشفاء الطبي في غزة، وفجرت أبواب الأقسام والجدران في المنطقة المقتحمة.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة: "أحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والكادر الطبي بمستشفى الشفاء"، مضيفا: "ما يهمني بالأساس حياة المرضى والنازحين بمستشفى الشفاء خلال الساعات المقبلة".

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة: "طالبنا بإحضار لجنة محايدة قبل القيام بعملية عسكرية ضد مجمع الشفاء»، كاشفا «نحذر من نتائج كارثية في حالة اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء".

وأكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة غير مسبوق وهو حرب على المستشفيات.