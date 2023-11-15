استشارى يوضح التحديات التى تواجه المراكز التكنولوجية

أوضح محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، أبرز التحديات التي تواجه المراكز التكنولوجية، قائلًا: " إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا جدًا في اتاحة الخدمات بشكل تكنولوجي وسهلت كم كبير من الإجراءات".

وأضاف "الحارثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر قناة extra news، أن هناك مفهوم في غاية الأهمية، وهو أنه عندما يتم تحويل الخدمات لابد من عمل إعادة هندسة الخدمة المقدمة حتى تتناسب لتقديمها تكنولوجيًا، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منصة مصر الرقمية، وهذا لم يكن ليتم دون ربط الجهات الحكومية وإمكانية تبادل البيانات والمعلومات بين هذه الجهات.

وأوضح أنه عندما تتم تجربة المستخدم بما تتوافق مع كل فئات المجتمع حتى أهالينا البسطاء، ستزيد من الثقة تجاه التطبيقات التكنولوجية بشكل كبير.