مقتل 7 أشخاص فى ضربات جوية أمريكية بسوريا

عبر مسؤول أمريكي عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن سبعة أشخاص قتلوا في أحدث ضرباتها الجوية على جماعات مسلحة مرتبطة بإيران في سوريا يوم الأحد.

وهذه هي أول مرة يسقط فيها قتلى منذ أن بدأت الولايات المتحدة توجيه ضربات انتقامية ضد الجماعات المسلحة التي تتهمها بمهاجمة القوات الأمريكية في قواعد بالعراق وسوريا، واستهدفت الضربات الأخرى منشآت غير مأهولة تشمل مخازن أسلحة.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 55 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة 59 فردًا لكنهم عادوا جميعًا إلى الخدمة.

وجاء في بيانات يقال إنها صادرة عن الجماعات المسلحة المسؤولة أن الهجمات تأتي ردًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الأشخاص قُتلوا في ضربة أمريكية على منشأة تدريب بالقرب من مدينة البوكمال.

وأضاف أن شخصًا آخر ربما قُتل في ضربة ثانية تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها شنتها على مخبأ بالقرب من مدينة الميادين.

وقال إن تقديرات الجيش الأمريكي تشير إلى عدم مقتل أي نساء أو أطفال في الضربات.

فيما ذكرت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج أن التقييم جار.

وقالت سينج للصحفيين: "نحن على علم بوجود أعضاء تابعين للحرس الثوري الإيراني بالقرب من المنشآت التي قصفتها طائراتنا، لكن ليس لدي المزيد من المعلومات عن عدد القتلى أو أي تفاصيل أخرى".