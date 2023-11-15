عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء المرضى والجرحى والطواقم الطبية من مستشفى القدس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تمكنها من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس التابع لها في مدينة غزة.

وقالت الجمعية، في بيان صدر عنها، منذ قليل، "كان يوما عصيبا محفوفا بالمخاطر، تمكنا اليوم من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس مجبرين، بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى بعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصارهم ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى".

وأضافت: عملية الإجلاء جاءت "بعد أن بات المستشفى يشكّل خطرا على حياة كل من فيه بسبب استمرار القصف الإسرائيلي في محيطه وفتح النار على من فيه، عدا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف".

وأشارت إلى أنه جرى نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب التي تعاني أصلا من قرب نفاد الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.