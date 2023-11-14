"الأزهر لمكافحة التطرف": انتفاضة فى أمريكا اللاتينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

قال الدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة اللغة الإسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن تاريخ أمريكا اللاتينية في دعم القضية الفلسطينية طويل وحافل، لافتًا إلى أن أمريكا اللاتينية مكان داعم وجاذب لجموع اللاجئين والنازحين الذي نزحوا من فلسطين في النصف الثاني من القرن الـ19.

وأضاف "البدري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك انتفاضة موجودة في أمريكا اللاتينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن كولومبيا طالبت السفير الإسرائيلي بالاعتذار عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وطالبته بالرحيل.

وأوضح أن الحراك اللاتيني الداعم للقضية الفلسطينية قوي جدًا، معقبًا: "وحدة رصد اللغة الإسبانية تعمل على توجيه الخطاب والرسائل إلى المجتمع الإسباني ومجتمع أمريكا اللاتينية".

وأشار إلى أن مرصد الأزهر الشريف هو الوحيد في العالم الذي يعمل بـ13 لغة، ويعمل على قراءة وما يبث على مستوى كافة وسائل الإعلام، ومواجهة التطرف والإرهاب وخلافه، لافتًا إلى أن اللغة الإسبانية أحد أكثر اللغات المنتشرة في العالم، حيث يوجد 22 دولة تتحدث باللغة الإسبانية.

ولفت إلى أن العالم الإسباني فسيح ولا يقتصر على دولة واحدة مثلما يعتقد البعض، ولذلك هي من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.