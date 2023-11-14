حمودة: زيارة رئيس الشاباك لمصر تعنى التوصل لصفقة تبادل الأسرى مقابل هدنة 

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ هناك رغبة في تبادل من 30 إلى 50 أسيرا مقابل هدنة من 3 إلى 5 أيام في قطاع غزة، ويبدو أن هذه الصفقة على وشك أن تتم، مؤكدًا أن زيارة رئيس الشاباك لمصر تعني أن الملف قد انتقل للجهات الأمنية المسئولة مباشرة عن هذا الموضوع، ولم يعد هذا الملف حربًا سياسية أو كلامية، ولكنه صار ملفًا تنفيذيًا.

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه عندما تتولى الأجهزة الأمنية مسئولية ملف ما، فإن هذا يعني أننا في طريق إلى حل لتنفيذه.

وأوضح أن مشاعر الكراهية ضد الولايات المتحدة الأمريكية عادت مجددا في ظل ما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المشاعر كانت قد تصاعدت من قبل بسبب غزو العراق، بجانب وجود انقسام داخل الحكومات الغربية.

ونوّه حمودة، أن رئيس الوزراء البريطاني أنقذ نفسه بعدما أقال وزيرة الداخلية، أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فهو مضطرب، مرة يكون مع الفلسطينيين ومرة أخرى يكون مختلفا في تصريحاته.