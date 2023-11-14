الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة منتقدًا أداء الإدارة الأمريكية: "غيروا الصنف"

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن هناك 35 منظمة في جامعة هافارد باتت ترفض الحرب على قطاع غزة، وكذلك مفكرون يساريون كبار، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه حالة من حالات التناقض الحادة إزاء ما يحدث في قطاع غزة بسبب الانتخابات.

وأضاف “حمودة” خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك لوبي صهيوني يساند بايدن في الانتخابات، وفي الوقت نفسه، فإن اليسار الأمريكي بدأ يعترض على هذه الحرب.

وأوضح حمودة، أن كورنيل ويست وهو فيلسوف متعدد التفكير قوف أمام الولايات المتحدة وجمع عشرات من الناس وبدأ يتحدث بشكل حاد، وقال إنا نحب الفلسطينيين وإن ما يحدث في غزة جريمة تصفية عرقية كاملة.

وتابع: “الأزمة تكمن في الغباء الموجود بالبيت الأبيض، وأكد أن من يديرون الولايات المتحدة الأمريكية عليهم تغيير صنف المخدرات الذي يتعاطونه”.

قطاع غزة القاهرة الإخبارية لوبي يهودي اليسار الأمريكي

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